Educazione alla legalità a Caltagirone la polizia incontra glia alunni della scuola Narbone
Oltre cento studenti dell’Istituto Comprensivo “Alessio Narbone” di Caltagirone hanno fatto visita agli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Caltagirone e del distaccamento della polizia stradale per conoscere, direttamente sul posto, non soltanto le attività che, ogni giorno, le. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
