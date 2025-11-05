Educare al conflitto o educarsi attraverso il conflitto? Una lettura del pensiero di Daniele Novara Lettera
Inviata da Simone Billeci - Nel panorama educativo contemporaneo, la proposta di Daniele Novara di “allenarsi a gestire il conflitto” - resa nota in una recente intervista a Orizzonte Scuola - rappresenta una rottura rispetto a una tradizione che ha a lungo demonizzato la tensione relazionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
