Educare al conflitto o educarsi attraverso il conflitto? Una lettura del pensiero di Daniele Novara Lettera

Orizzontescuola.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inviata da Simone Billeci - Nel panorama educativo contemporaneo, la proposta di Daniele Novara di “allenarsi a gestire il conflitto” - resa nota in una recente intervista a Orizzonte Scuola - rappresenta una rottura rispetto a una tradizione che ha a lungo demonizzato la tensione relazionale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Cerca Video su questo argomento: Educare Conflitto Educarsi Attraverso