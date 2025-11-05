Editoria | Bonelli ' licenziare un giornalista per una domanda scomoda è censura'
Roma, 5 nov. (Adnkronos) - "Il licenziamento di Gabriele Nunziati è un atto grave, inaccettabile e lesivo del diritto costituzionale di cronaca e di critica. Un giornalista ha posto una domanda legittima alla Commissione Europea — quindi nell'esercizio pieno della sua funzione — e per questo viene allontanato: siamo davanti a un precedente inquietante per la libertà di stampa nel nostro Paese". Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di Avs e co-portavoce di Europa Verdi. "Le giustificazioni fornite da Agenzia Nova, secondo cui la domanda sarebbe stata 'tecnicamente sbagliata', non chiariscono nulla: anzi, confermano la natura politica dell'atto. 🔗 Leggi su Iltempo.it
