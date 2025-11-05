Edge 70 ufficiale | lo smartphone slim Motorola è spesso 5.99 mm pesa 159 grammi e ha una batteria che dura due giorni

Motorola ha annunciato oggi il nuovo Edge 70. Scende lo spessore, scende il peso ma restano la batteria capiente e i materiali eccellenti a cui siamo abituati. Peccato per la fotocamera, sembrano quattro ma sono due, e per il prezzo, 799 euro non sono facili da spendere con questo processore e queste fotocamere.. 🔗 Leggi su Dday.it © Dday.it - Edge 70 ufficiale: lo smartphone slim Motorola è spesso 5.99 mm, pesa 159 grammi e ha una batteria che dura due giorni

