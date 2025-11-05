Economia circolare nei ristoranti brianzoli un progetto pilota per il riciclo dei rifiuti

Un progetto pilota per ottimizzare la gestione dei rifiuti nei ristoranti. È quello che mette insieme McDonald’s e Impresa Sangalli Giancarlo per ottimizzare la gestione dei rifiuti in 43 ristoranti della catena distribuiti tra Lombardia, Lazio, Friuli e Sardegna, di cui 4 nella provincia di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Economia circolare e gestione virtuosa dei rifiuti: McDonald’s e Impresa Sangalli Giancarlo lanciano un progetto pilota - L’accordo prevede il monitoraggio del flusso dei rifiuti, azioni di sensibilizzazione ed educazione al riciclo, oltre alla promozione di pratiche di sostenibilità ambientale ed economia circolare pres ... Scrive mi-lorenteggio.com

