Ecomondo le sfide per il futuro | competitività e sostenibilità nel settore agroalimentare

Rimini, 5 novembre 2025 – La sfida di allineare sostenibilità e competitività del settore agroalimentare è stata al centro dei lavori promossi a Ecomondo 2025 da Confagricoltura, Federalimentare, Cl.uster A.grifood N.azionale ed ENEA. Il convegno sul “ Sistema agroalimentare sostenibile e nuova visione europea: crescita economica, attrattività e decarbonizzazione” ha riunito i principali attori della filiera, in un confronto moderato da Daniele Rossi (vicepresidente CL.A.N) e Fabio Iraldo (prorettore della Scuola Superiore Sant'Anna), evidenziando la necessità di un quadro normativo europeo che sostenga gli sforzi compiuti dalle imprese italiane. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

