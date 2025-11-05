Nel cuore della Fiera di Rimini, la sanità ha messo sul tavolo numeri, metodi e responsabilità: un confronto che non resta teoria, ma entra nelle scelte d’acquisto e nella gestione quotidiana dei materiali in ospedale. Da qui parte una stagione nuova, concreta, fatta di dati e impegni misurabili. La svolta di Rimini Alla 28ª edizione . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Ecomondo, la sanità imbocca la via del riuso