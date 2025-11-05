Ecomondo 2025 la Fondazione Cer Italia premiata per la decarbonizzazione e l’adattamento climatico

All’interno della fiera internazionale “Ecomondo” di Rimini si è svolta oggi la cerimonia di consegna del premio “Sviluppo Sostenibile 2025”, giunto alla sua 15ª edizione. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione per lo sviluppo sostenibile e da Italian Exhibition Group, con il patrocinio del. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

