Ecoluxury Fair fiera internazionale del turismo sostenibile

Torna Ecoluxury Fair, la fiera del turismo di alta gamma e della sostenibilità. L'ottava edizione è realizzata in partnership con ENIT S.p.A e l'appuntamento è il 13 e 14 novembre, allo spazio Field Palazzo Brancaccio.Ideata da Enrico Ducrot, CEO di Ecoluxury e Viaggi dell’Elefante, la fiera si è. 🔗 Leggi su Romatoday.it