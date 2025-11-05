Tempo di lettura: 2 minuti Si è conclusa oggi, presso il Tribunale di Avellino, la serie di interrogatori legata all’inchiesta sulla presunta truffa relativa agli Ecobonus e alla commercializzazione di crediti edilizi. Tra gli indagati ascoltati, l’ultimo della serie è stato Mario Sassone, assistito dall’avvocato Domenico Iodice. A differenza di altri, Sassone non si è avvalso della facoltà di non rispondere, scegliendo di collaborare pienamente con gli inquirenti e di chiarire nel dettaglio la propria posizione. In esecuzione del decreto di fissazione dell’udienza, Sassone si è presentato da Modena, dimostrando un atteggiamento disponibile e collaborativo nei confronti dell’autorità giudiziaria. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - “Ecobonus”, conclusi gli interrogatori: Sassone chiarisce la propria posizione