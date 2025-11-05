Ecco Narco cane anti droga dei ghisa

Ilgiorno.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si chiama Narco, è un pastore tedesco di 8 mesi e da ieri è il nuovo ‘collega’ a quattro zampe degli agenti di polizia locale di Cornaredo. Il cane dopo il corso addestrativo presso la polizia penitenziaria di Asti, verrà impiegato nell’ unità cinofila per controlli antidroga. Il suo conduttore sarà l’agente Paola Venturini che vanta un’esperienza decennale nel campo della cinofilia in qualità di istruttore. Il neo costituito nucleo cinofilo opererà seguendo le indicazioni del comandante Domenico Giardino che spiega, "il nostro collega a 4 zampe rappresenta un ulteriore passo verso la legalità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

ecco narco cane anti droga dei ghisa

© Ilgiorno.it - Ecco Narco cane anti droga dei ghisa

News recenti che potrebbero piacerti

narco cane anti drogaEcco Narco cane anti droga dei ghisa - Si chiama Narco, è un pastore tedesco di 8 mesi e da ieri è il nuovo ‘collega’ a quattro zampe degli agenti di polizia locale di Cornaredo. Lo riporta msn.com

Il cane antidroga Luke uccide un maltese: sospeso dal servizio - Dopo anni al fianco della polizia locale di Treviso, Luke, pastore olandese dell’unità cinofila antidroga, è stato sospeso dal servizio. altovicentinonline.it scrive

narco cane anti drogaMaltese azzannato e ucciso dal cane antidroga, il proprietario di Yoshi: «Chiedo i danni morali» - «Il cane antidroga della polizia locale non era al guinzaglio quando è corso verso il mio Yoshi azzannandolo. Lo riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Narco Cane Anti Droga