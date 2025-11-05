Ecco Narco cane anti droga dei ghisa

Si chiama Narco, è un pastore tedesco di 8 mesi e da ieri è il nuovo ‘collega’ a quattro zampe degli agenti di polizia locale di Cornaredo. Il cane dopo il corso addestrativo presso la polizia penitenziaria di Asti, verrà impiegato nell’ unità cinofila per controlli antidroga. Il suo conduttore sarà l’agente Paola Venturini che vanta un’esperienza decennale nel campo della cinofilia in qualità di istruttore. Il neo costituito nucleo cinofilo opererà seguendo le indicazioni del comandante Domenico Giardino che spiega, "il nostro collega a 4 zampe rappresenta un ulteriore passo verso la legalità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ecco Narco cane anti droga dei ghisa

