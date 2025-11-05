Ecco i redditi di Schlein Bonelli e Fratoianni | Conte muto
– Sono stati pubblicati online, sul sito ufficiale della Camera dei deputati, i redditi dichiarati dai parlamentari per il periodo d’imposta 2024. Come ogni anno, l’operazione trasparenza consente di conoscere quanto hanno guadagnato i protagonisti della politica italiana. Tra i leader della maggioranza, a colpire è il calo di Giorgia Meloni, che nel 2024 ha dichiarato un reddito complessivo di 180.031 euro, inferiore rispetto ai 459.460 euro del 2023. Un dato che segna una flessione di quasi 300 mila euro rispetto all’anno precedente. 🔗 Leggi su Tvzap.it
