Ecco cosa prevede il piano di dronificazione russo

La Russia ha deciso di misurare il proprio livello di “dronificazione” sul piano locale. Il ministero dell’Industria e del Commercio ha infatti annunciato che assegnerà infatti un punteggio specifico a ciascuna regione della Federazione, valutandone lo stato di sviluppo nel settore dei velivoli senza pilota. L’obiettivo dichiarato è stimolare la crescita dell’industria dei droni su scala nazionale, rendendola un pilastro strutturale dell’economia russa. Secondo quanto riportato da Defense News, il nuovo indice si basa su dieci criteri considerati fondamentali per la costruzione di capacità autonome, come la disponibilità di infrastrutture dedicate, l’accesso a finanziamenti specifici e il numero di operatori professionali attivi nel settore. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Ecco cosa prevede il piano di “dronificazione” russo

