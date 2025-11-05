Ecco Azzurra la nuova maglia della nazionale italiana di calcio | a cosa è ispirata

La nuova maglietta della nazionale italiana di calcio, ribattezzata " Azzurra ", è stata presentata nella giornata di oggi, mercoledì 5 novembre, da Adidas e dalla Figc. L'"Home Kit", spiega il comunicato che ha accompagnato la notizia, "combina l’identità visiva e le tradizioni storiche dell’Italia e le ritrae con un’estetica contemporanea e proiettata al futuro". "Il design è rappresentativo di uno stile di gioco libero e di nuove prospettive calcistiche, che hanno l’obiettivo di unire ogni generazione di tifosi", prosegue la nota, sottolineando il fatto che "Azzurra riflette il cuore dell’Italia, la sua ricca eredità calcistica ed elementi culturali propri della storia italiana". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

