Anche questa stagione, la Ferrari non sta brillando (eufemismo) e sul banco degli imputati ci sono soprattutto Frederic Vasseur e Lewis Hamilton. Il team principal del Cavallino appare ancora lontano dall’essere quel leader che servirebbe alla Scuderia per invertire il trend negativo degli ultimi anni. Il sette volte iridato, dal canto suo, ha decisamente tradito le attese createsi attorno a lui alla vigilia dell’arrivo a Maranello. Anche Bernie Ecclestone, ex boss della Formula 1, ritiene che entrambi non stiano dando l’apporto giusto alla causa della Rossa. Ne ha parlato ai microfoni di Sport. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Ecclestone: «Vasseur troppo debole, alla Ferrari serve un dittatore. Hamilton? È solo marketing finanziario»