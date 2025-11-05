EA FC 26 TOTW 8 Lista Carte Speciali Dell’Ottava Squadra Della Settimana
Il TOTW 8 per la modalità Ultimate Team di EA FC 26 è stato annunciato. Le carte speciali del Team Of The Week sono state rivelate e saranno disponibili nei pacchetti di UT 26 per un periodo limitato a partire dalle 19:00 di mercoledì 5 Novembre. Football Manager 26. Acquista il manageriale Football Manager 26 con uno sconto del 28% che garantische l’accesso anticipato alla beta. 60.00€ 42.99€ Acquista Ora! Nell’ottavo TOTW della stagione sono presenti alcuni dei giocatori più forti del panorama calcistico mondiale che competono nei principali campionati europei. Tra i calciatori più blasonati spiccano i nomi dell’attaccante Rice, del centrocampista Calhanoglu, del portiere Maignan e dell’attaccante Antony. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it
