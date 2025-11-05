EA FC 26 Team 1 Primetime Lista Carte Inserite Nella Prima Squadra Delle Coppe Europee
Il Team 1 Primetime per la modalità Ultimate Team di EA FC 26 è stato annunciato. Le carte speciali della nuova promo della stagione sono state rivelate e saranno disponibili nei pacchetti di UT 26 per un periodo limitato a partire dalle 19:00 di venerdi 7 novembre. Football Manager 26. Acquista il manageriale Football Manager 26 con uno sconto del 28% che garantische l’accesso anticipato alla beta. 60.00€ 42.99€ Acquista Ora! L’account X ufficiale della UEFA Champions League a svelato le prime tre carte ufficiali che sono state inserite nella prima squadra. Per tutte le altre carte bisognerà attendere ancora qualche giorno. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it
Scopri altri approfondimenti
Grande vittoria per Francis Rizzo, fondatore nel 2012 del Francis Boxing Team a Rho nella città metropolitana di Milano: la Federazione Pugilistica Italiana ha scelto lui ed Eligio Calandrino per cercare nuovi pugili che abbiano il talento per entrare a fare parte - facebook.com Vai su Facebook
EA Sports FC 26 inizia a testare una modalità open-world che potrebbe rispecchiare The City in NBA 2K26 - EA Sports FC 26 spera di capitalizzare su una modalità basata sulla comunità vista in NBA 2K26. Lo riporta notebookcheck.it
EA FC 26 Ultimate Scream Team 2: Dembele, Toure, Dybala, and More - The EA FC 26 Ultimate Scream team 2 introduces a new batch of special cards to the game, so here's everything you need to know about it. Segnala beebom.com
FC 26 Ultimate Scream Team 2: Terrore, Ruoli PLUS Evoluzioni e Potenziamenti a 99! - L'evento Ultimate Scream torna in EA SPORTS FC 26 con l'uscita del Team 2, portando con sé una valanga di contenuti spettrali. Scrive imiglioridififa.com