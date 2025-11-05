Il Team 1 Primetime per la modalità Ultimate Team di EA FC 26 è stato annunciato. Le carte speciali della nuova promo della stagione sono state rivelate e saranno disponibili nei pacchetti di UT 26 per un periodo limitato a partire dalle 19:00 di venerdi 7 novembre. Football Manager 26. Acquista il manageriale Football Manager 26 con uno sconto del 28% che garantische l’accesso anticipato alla beta. 60.00€ 42.99€ Acquista Ora! L’account X ufficiale della UEFA Champions League a svelato le prime tre carte ufficiali che sono state inserite nella prima squadra. Per tutte le altre carte bisognerà attendere ancora qualche giorno. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

© Fifaultimateteam.it - EA FC 26 Team 1 Primetime Lista Carte Inserite Nella Prima Squadra Delle Coppe Europee