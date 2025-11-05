ea fc 26 boost temporaneo ultimate scream elenco carte suddiviso per categoria

Il boost temporaneo delle carte Ultimate Scream è ora disponibile. Tutte le carte presenti nella modalità Ultimate Team di EA FC 26 hanno ricevuto un aggiornamento di una delle statistiche vibili sulla carta. Audible – Abbonamento In Promozione!. Promozione che permette di abbonarsi al serivzio di audiolibri offerto da Amazon al prezzo speciale di 0.99€ al mese. La promozione è valida per i primi tre mesi. 9.99€ 0.99€ Abbonati Ora! In calce al questo articolo potete consultare l’elenco completo di tutte le carte suddivise in base alla statistica specifica che ha ricevuto l’upgrade. La Luna del Castoro è qui con il primo potenziamento temporaneo a 99! Per i prossimi 7 giorni, una Statistica principale casuale per gli oggetti giocatore Ultimate Scream è stata portata a 99! Inoltre, tutti gli oggetti giocatore Ultimate Scream hanno modifiche Ruolo+ in un Ruolo che non ha +++. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

