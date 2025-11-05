È stato come se Messi si fosse trasformato in un difensore centrale

La prima cosa da dire qui è che Micky van de Ven è un difensore centrale. Se chiudete gli occhi, come ve lo immaginate voi un difensore centrale? Alto? Alto. Grosso? Grosso. Capello tagliato corto? Capello tagliato corto. Faccia larga e spigolosa? Faccia larga e spigolosa. Micky van de Ven, a parte questo nome da fumetto, combacia perfettamente con l’idea stereotipata che abbiamo di un difensore centrale. Ma un difensore centrale può segnare un gol così? «». Così ha commentato il gol di van de Ven Thomas Frank, il suo allenatore, lasciando intendere che quello a cui abbiamo assistito ieri è un doppio livello di anormalità: il primo per il gol in sé, il secondo per il suo autore. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

