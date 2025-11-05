È polemica in famiglia dopo l’incidente costato la vita a Ettore Pausini, 78enne zio di Laura Pausini. La cugina della cantante e figla della vittima, Sabrina, si è infatti scagliata contro il ramo “famoso” della famiglia. «È solamente una parentela sulla carta, perché a quella parte di parentado non è mai fregato nulla di me e di mio padre », ha scritto in un commento social poi eliminato ma riportato dall’agenzia Dire. E ha chiarito che «io non li voglio al funerale, io non sono come loro e tali valori me li ha insegnati proprio mio padre». Laura Pausini annuncia “Io canto 2” e il prossimo tour mondiale X Leggi anche › Lutto per Laura Pausini: è morto lo zio Ettore, travolto da un’auto pirata mentre era in bici Ettore Pausini, la figlia: non voglio Laura al funerale. 🔗 Leggi su Iodonna.it

