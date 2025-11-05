E' scomparsa Nina | potrebbe essersi nascosta in qualche cantina
Riceviamo e pubblichiamo: “Nina, gatta tricolore di circa 2 anni, sterilizzata, è uscita di casa a Civitella il 25 ottobre e da allora è come svanita nel nulla. Ci siamo attivati immediatamente con le ricerche ma purtroppo senza successo. È un po' timorosa, potrebbe essersi nascosta in qualche. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
