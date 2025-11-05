È precipitato dal settimo piano Atroce lutto per il principe William una morte assurda e drammatica

Un’improvvisa tragedia ha scosso l’ambiente più intimo del principe William, lasciando sgomento un gruppo di amici legati da anni di ricordi e frequentazioni comuni. Una figura conosciuta e amata nella società londinese è morto in circostanze drammatiche dopo essere precipitato dal tetto di un hotel nel cuore della capitale britannica. L’uomo, 45 anni, si trovava giovedì sera al Trafalgar St James Hotel, nel pieno del vivace quartiere del West End. Erano circa le 23 quando alcuni testimoni lo hanno visto aggirarsi sulla terrazza dell’edificio e hanno allertato le forze dell’ordine. Nonostante l’intervento rapido della polizia, la caduta da circa sette piani si è rivelata fatale e i soccorritori, giunti sul posto, non hanno potuto che constatarne il decesso. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it