E’ ovvio che un bagaglio contenga vestiti ma il passeggero va comunque risarcito | Ryanair perde la sua valigia sul volo Palermo-Verona dopo 7 anni la Cassazione gli dà ragione

Sette anni di battaglie legali per un bagaglio smarrito, ma alla fine il passeggero dovrà essere risarcito. La Cassazione ha dato ragione a un uomo in causa con Ryanair dal 2018, stroncando le sentenze precedenti che gli negavano il rimborso per i vestiti e gli effetti personali persi. La motivazione della Suprema Corte è quasi disarmante: “ È irragionevole la pretesa che possano fornirsi indicazioni specifiche sul contenuto di un bagaglio “. Ora, un nuovo processo d’appello a Verona non dovrà più decidere se risarcire, ma solo quanto spetta all’uomo per il danno subìto. L’odissea giudiziaria di G. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

