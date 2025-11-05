È ora che gli italiani sappiano Jannik Sinner l’annuncio definitivo dopo le ultime polemiche
Dopo giorni di polemiche accese, analisi e discussioni sui media e sui social, Jannik Sinner ha finalmente deciso di rompere il silenzio sulla sua scelta di non partecipare alle finali della Coppa Davis. Il numero uno del mondo ha spiegato con calma e lucidità i motivi che lo hanno portato a rinunciare alla competizione, dopo aver contribuito in modo determinante alle ultime due vittorie dell'Italia. Le sue parole, pronunciate durante il quarto capitolo di "Jannik, oltre il tennis", l'intervista realizzata dal direttore di Sky Sport Federico Ferri e in onda su Sky Sport Tennis e Now, offrono un ritratto sincero e maturo di un campione consapevole del proprio percorso e delle proprie necessità.
Jannik Sinner non sa più come dirlo: "Sono molto felice di essere nato in Italia e non in Austria" - Dopo le polemiche per il suo rifiuto di giocare le Finali di Coppa Davis, Jannik Sinner ribadisce per l'ennesima volta: "Sono orgoglioso di essere ...