È morto Mauro Carosi tra i più famosi e apprezzati scenografi italiani

A 80 anni, dopo una lunga malattia,  è morto a Roma lo scenografo Mauro Carosi. È stato direttore degli allestimenti scenici al San Carlo di Napoli e al Teatro dell'Opera di Roma. Di lui si ricorda il sodalizio con Glauco Mauri, con cui aveva collaborato in tanti spettacoli di prosa, e il regista e compositore Roberto De Simone. Accanto a lui c'era la moglie Odette Nicoletti, che è stata costumista di tanti spettacoli memorabili con De Simone al San Carlo. Carosi e Nicoletti si erano incontrati giovanissimi a Napoli negli anni Settanta, tra le sperimentazioni del Teatro Esse di Gennaro Vitiello in via Martucci, da dove sono usciti anche Peppe Barra e Leopoldo Mastelloni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

