È morto Mauro Carosi tra i più famosi e apprezzati scenografi italiani
A 80 anni, dopo una lunga malattia, è morto a Roma lo scenografo Mauro Carosi. È stato direttore degli allestimenti scenici al San Carlo di Napoli e al Teatro dell'Opera di Roma. Di lui si ricorda il sodalizio con Glauco Mauri, con cui aveva collaborato in tanti spettacoli di prosa, e il regista e compositore Roberto De Simone. Accanto a lui c'era la moglie Odette Nicoletti, che è stata costumista di tanti spettacoli memorabili con De Simone al San Carlo. Carosi e Nicoletti si erano incontrati giovanissimi a Napoli negli anni Settanta, tra le sperimentazioni del Teatro Esse di Gennaro Vitiello in via Martucci, da dove sono usciti anche Peppe Barra e Leopoldo Mastelloni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
2 NOVEMBRE 2022 - SI SPEGNE MAURO FORGHIERI “È morto Mauro Forghieri. Per me un amico, uno di famiglia. Il più grande ingegnere d’Italia a proposito di auto da corsa. E non solo. Un gigante nel mondo. Ho solo lacrime, non parole. Addio, Furia”. Par - facebook.com Vai su Facebook
È morto Mauro Farina, fondatore di The Saifam Group e figura storica della discografia indipendente italiana. Produttore, musicista e visionario. La redazione di All Music Italia si unisce al cordoglio della famig - X Vai su X
È morto Mauro Carosi tra i più famosi e apprezzati scenografi italiani - È stato direttore degli allestimenti scenici al San Carlo di Napoli e al Teatro dell'Opera di Roma. Segnala ilfoglio.it
Mauro Carosi, morto il grande scenografo per Roberto De Simone - Dopo una lunga malattia si è spento nella sua casa romana lo scenografo Mauro Carosi, per anni stretto collaboratore di Roberto De Simone, direttore degli allestimenti scenici del teatro ... Lo riporta msn.com