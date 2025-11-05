È morto l’ex pilota Andrea de Adamich

È morto all’età di 84 anni Andrea de Adamich, volto noto del mondo dei motori, prima come pilota e poi come commentatore televisivo. Nato a Trieste, aveva iniziato la carriera agonistica nei primi anni Sessanta, imponendosi nel 1965 con la conquista del titolo italiano di Formula 3. L’Alfa Romeo lo mise subito sotto contratto, e con la casa di Arese arrivarono due successi consecutivi nel Campionato Europeo Turismo del 1966 e del 1967, alla guida della Giulia GTA. In seguito approdò alla Formula 1, dove prese parte a 36 gran premi tra il 1968 e il 1973, correndo con scuderie di prestigio come Ferrari, McLaren, March, Surtees e Brabham. 🔗 Leggi su Lettera43.it

