È morto il maestro Giuliano Manzi | una vita a Monza per la musica
Per oltre trent'anni è stato uno dei protagonisti indiscussi della musica a Monza. È morto il maestro Giuliano Manzi, storico insegnante della Fondazione musicale Vincenzo Appiani. Una vita (a Monza) per la musicaNato a Monza nel novembre del 1928, il maestro Manzi aveva compiuto gli studi. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
