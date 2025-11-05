E’ morto il giornalista Piero Ceccatelli
(Adnkronos) – Giornalismo toscano in lutto per la scomparsa di Piero Ceccatelli all’età di 65 anni. L’Associazione Stampa Toscana, con il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti, “si stringe alla famiglia per la scomparsa di Piero Ceccatelli, capace di affrontare con grande coraggio una malattia che non lo aveva comunque fermato. Fin da . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
