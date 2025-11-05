E’ morto il giornalista Piero Ceccatelli

Ildifforme.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Giornalismo toscano in lutto per la scomparsa di Piero Ceccatelli all’età di 65 anni. L’Associazione Stampa Toscana, con il presidente Sandro Bennucci e tutti gli organismi dirigenti, “si stringe alla famiglia per la scomparsa di Piero Ceccatelli, capace di affrontare con grande coraggio una malattia che non lo aveva comunque fermato. Fin da . 🔗 Leggi su Ildifforme.it

e8217 morto il giornalista piero ceccatelli

© Ildifforme.it - E’ morto il giornalista Piero Ceccatelli

Scopri altri approfondimenti

e8217 morto giornalista pieroE' morto il giornalista Piero Ceccatelli - Collaborava anche alla riabilitazione dei detenuti ... Lo riporta adnkronos.com

e8217 morto giornalista pieroLutto nel giornalismo toscano, muore a 65 anni Piero Ceccatelli - Pratese, aveva mosso i suoi primi passi al Tirreno, prima da collaboratore (ancora liceale) e poi ... Riporta gonews.it

e8217 morto giornalista pieroMorto a 65 anni il giornalista Piero Ceccatelli - Il Consiglio di Odg Toscana insieme al presidente dell’Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Piero Ceccatelli. Si legge su nove.firenze.it

Cerca Video su questo argomento: E8217 Morto Giornalista Piero