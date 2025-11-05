È morto Dick Cheney lo stronzo che spesso aveva ragione

È morto a 84 anni Richard Cheney, detto Dick, l’ex misterioso, silenzioso, invisibile ma influentissimo numero due di George W. Bush, e prima ancora capo di gabinetto del presidente Gerald Ford, deputato al Congresso, e poi ministro della Difesa di George H. W. Bush, insomma di Bush padre, con il quale sconfisse per la prima volta l’Iraq di Saddam, allora invasore del Kuwait. Nel 2000, dopo che Cheney aveva guidato la multinazionale del petrolio Halliburton, Bush figlio gli chiese di selezionare i possibili candidati vicepresidente, e poi di sottoporgli la scelta migliore. Il suggerimento fu: il candidato ideale sono io, Dick Cheney. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - È morto Dick Cheney, lo stronzo che spesso aveva ragione

