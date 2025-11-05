È morto Andrea De Adamich l’ex pilota e conduttore aveva 84 anni

Si è spento Andrea De Adamich, ex pilota, commentatore tv e storico conduttore di programmi come Grand Prix andato in onda sulle reti Mediaset. È morto Andrea De Adamich, l’incidente. Nato nel 1941 a Trieste, ha vinto l’ European Touring Championship nel 1966 con l’ Alfa Romeo, per poi correre in Formula 1 con team come Ferrari, McLaren, March, Surtees e Brabham per un totale di trentaquattro Gran Premi tra il 1968 ed il 1973. Il debutto è avvenuto nel 1967 con la Ferrari nel Gran Premio di Spagna: in quell’occasione si era classificato al quarto posto. Lo stesso anno è arrivato in Formula 2 con l’esordio in Olanda. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - È morto Andrea De Adamich, l’ex pilota e conduttore aveva 84 anni

Argomenti simili trattati di recente

Andrea De Adamich, ex pilota di Formula 1 e celebre telecronista sportivo, è morto all’età di 84 anni. Nato a Trieste, ha corso in Formula 1 per cinque stagioni. Pilota Ferrari, McLaren, March, Surtees e Brabham, ha vinto due Campionati Europei Turismo (1966 - facebook.com Vai su Facebook

"Andrea De Adamich" - Results on X | Live Posts & Updates - X Vai su X

Andrea de Adamich morto a 84 anni: addio alla leggenda dell'automobilismo, ex pilota e telecronista di F1 - Nel 1991 fondò il Centro Internazionale Guida Sicura in collaborazione con Alfa Romeo ... Segnala tuttosport.com

Giornalismo sportivo in lutto: a 84 anni è morto Andrea De Adamich, ex pilota F1 e telecronista - È scomparso a 84 anni Andrea De Adamich, tra i protagonisti del motorsport italiano e figura di riferimento per la divulgazione televisiva legata. Riporta tuttomercatoweb.com

Morto Andrea de Adamich, aveva 84 anni: ex pilota di Formula 1 e celebre telecronista - Ha guidato la Ferrari, la McLaren e la Brabham. Come scrive ilfattoquotidiano.it