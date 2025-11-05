È morto Andrea De Adamich | l' ex pilota di F1 e telecronista aveva 84 anni

Corse cinque stagioni in Formula 1 con Ferrari, McLaren, March, Surtees e Brabham. Dopo il ritiro è stato un celebre telecronista per i motori. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - È morto Andrea De Adamich: l'ex pilota di F1 e telecronista aveva 84 anni

News recenti che potrebbero piacerti

Andrea de Adamich, morto l'ex pilota di Formula 1 e noto telecronista - facebook.com Vai su Facebook

Formula 1. Andrea De Adamich è morto: aveva 84 anni - Andrea De Adamich, ex pilota di Formula 1 e storico volto televisivo, è morto a 84 anni ... Lo riporta automoto.it

E' morto Andrea de Adamich: ex pilota di Formula 1 e telecronista, aveva 84 anni. Varano la sua seconda casa - Nato a Trieste, ex pilota automobilistico ( Corse cinque stagioni in Formula 1 conFerrari, McLaren, March, Surtees e Brabham) e celebre telecronista era molt ... Scrive gazzettadiparma.it

Andrea De Adamich è morto a 84 anni, addio a un mito della F1 e della tv - Triestino di nascita, è scomparso all’età di 84 anni, compiuti appena un mese fa. Secondo msn.com