È morto Andrea De Adamich ex pilota e telecronista di Formula Uno | aveva 84 anni

È morto all’età di 84 anni Andrea De Adamich, ex pilota di Formula 1 e volto noto delle reti Mediaset per le quali commentava le gare automobilistiche. Nato a Trieste il 3 ottobre 1941, De Adamich si avvicina al mondo delle corse automobilistiche nel 1962. Dopo aver partecipato al Campionato Italiano Velocità Montagna, prese parte anche al campionato mondiale della specialità, arrivando sesto. Campione italiano di Formula 3 nel 1965, fu ingaggiato dall’Alfa Romeo, con cui vinse due Campionati Europeo Turismo. Nel 1967 arriva il debutto in Formula 1 in cui corre con prestigiose scuderie quali Ferrari, McLaren, March, Surtees e Brabham. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - È morto Andrea De Adamich, ex pilota e telecronista di Formula Uno: aveva 84 anni

