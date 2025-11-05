È morto Andrea De Adamich | ex pilota di F1 tutti lo ricordano per la sua seconda vita in tv

E’ morto Andrea De Adamich, aveva 84 anni. Pilota, commentatore e volto storico della televisione, De Adamich era nato a Trieste nel 1941. Come ricorda la Gazzetta dello Sport, la sua carriera cominciò nel 1962 e in soli tre anni conquistò il titolo italiano di Formula 3. L’Alfa Romeo lo mise subito sotto contratto, e lui ricambiò con due trionfi consecutivi nel Campionato Europeo Turismo (1966 e 1967) al volante della leggendaria Giulia GTA, dando inizio a un sodalizio con il marchio durato oltre mezzo secolo. In Formula 1 disputò cinque stagioni dal 1968, correndo con Ferrari, McLaren, March, Surtees e Brabham, al fianco di nomi come Jackie Ickx e Chris Amon. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - È morto Andrea De Adamich: ex pilota di F1, tutti lo ricordano per la sua seconda vita in tv

