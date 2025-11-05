È morto Adrian Maben il regista che fece la storia con Pink Floyd | Live at Pompeii
È morto Adrian Maben, regista di Pink Floyd: Live at Pompeii, il leggendario film-concerto che rese immortali i Pink Floyd tra le rovine dell’antica Pompei. 🔗 Leggi su Fanpage.it
News recenti che potrebbero piacerti
Il Parco apprende con dolore la notizia della scomparsa di Adrian Maben. Il mondo della musica e del cinema piange la morte del regista scozzese, la cui opera ha lasciato un'impronta indelebile nella cultura contemporanea. Adrian Maben sarà per sempre ri - facebook.com Vai su Facebook
È morto Adrian Maben, il regista che fece la storia con Pink Floyd: Live at Pompeii - È morto Adrian Maben, regista di Pink Floyd: Live at Pompeii, il leggendario film- Lo riporta fanpage.it