È lui lo conoscevano tutti Schianto spaventoso in Italia lascia 3 figli
Una mattina come tante, una strada familiare e un attimo che cambia tutto: così una tranquilla routine si è trasformata in un incubo che oggi tiene col fiato sospeso un intero paese. Le notizie corrono rapide, ma il dolore sembra fermare il tempo. Nessuno avrebbe potuto immaginare un risveglio simile. Casa, lavoro, la solita strada: tutto sembrava scorrere come sempre. Poi, in pochi istanti, la vita di una persona conosciuta da tutti si è spezzata, lasciando un senso di vuoto e incredulità difficile da raccontare. Un dramma che nessuno riesce a spiegare e che lascia una scia di domande e silenzi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
Approfondisci con queste news
Il 31 ottobre è una data tristemente indimenticabile. Aurelio Pentassuglia ci lasciava per sempre a 56 anni. "Big Elio", come lo conoscevano tutti, era nato a Brindisi ed era stato prima giocatore, poi allenatore della Libertas e anche della Bartolini tra il 1982 e il - facebook.com Vai su Facebook