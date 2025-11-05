È lui lo conoscevano tutti Schianto spaventoso in Italia | com’è successo atroce Lascia 3 figli
Una tragica mattinata ha scosso la comunità locale, lasciando dietro di sé dolore e sgomento. In pochi istanti, una tranquilla giornata di lavoro si è trasformata in tragedia, portando via una figura conosciuta e stimata nel suo ambiente. La notizia ha rapidamente fatto il giro del territorio, colpendo non solo amici e colleghi, ma un intero paese che lo considerava un punto di riferimento. Le autorità sono al lavoro per chiarire la dinamica di quanto accaduto, mentre la famiglia e la comunità si preparano ad affrontare un lutto improvviso e profondamente sentito. Le prime informazioni trapelate dalle indagini parlano di uno scontro frontale che non ha lasciato scampo a uno dei due automobilisti coinvolti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Il 31 ottobre è una data tristemente indimenticabile. Aurelio Pentassuglia ci lasciava per sempre a 56 anni. "Big Elio", come lo conoscevano tutti, era nato a Brindisi ed era stato prima giocatore, poi allenatore della Libertas e anche della Bartolini tra il 1982 e il - facebook.com Vai su Facebook