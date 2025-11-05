È la Champions della Cenerentole | il Pafos fa la storia e batte il Villarreal il Qarabag ferma il Chelsea
Storico successo dei ciprioti del Pafos che clamorosamente vincono contro il Villarreal. Contemporaneamente il Qarabag ha fatto tremare il Chelsea di Maresca: i Blues si salvano in rimonta ma si fermano sul 2-2. 🔗 Leggi su Fanpage.it
? Lautaro Martinez ha finora realizzato tre gol in Champions in due partite giocate. ? Stesso bottino raccolto in campionato ma con dieci partite all’attivo. ? In Italia non trova la rete dal 4 ottobre (contro la Cremonese). Che il gol non debba essere l - facebook.com Vai su Facebook
È la Champions della Cenerentole: il Pafos fa la storia e batte il Villarreal, il Qarabag ferma il Chelsea - Contemporaneamente il Qarabag ha fatto tremare il Chelsea di Maresca: i Blues si salvano in rimonta ma si ... fanpage.it scrive
Champions, sorpresa Pafos con la Stella Rossa. Bruges e Qarabag, qualificazione vicina - Ad Ibrox è un monologo belga nel primo tempo, agevolato dall'impresentabile difesa dei Rangers: Vermant infila subito gli scozzesi con un ... Come scrive gazzetta.it
Pafos in Champions Legue. La festa della cittadina cipriota che vuole emulare l'Apoel Nicosia - Tre qualificazioni storiche in Champions League per un calcio che allarga sempre di più i suoi confini. Come scrive ilmessaggero.it