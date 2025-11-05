È la Champions della Cenerentole | il Pafos fa la storia e batte il Villarreal il Qarabag ferma il Chelsea

Fanpage.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Storico successo dei ciprioti del Pafos che clamorosamente vincono contro il Villarreal. Contemporaneamente il Qarabag ha fatto tremare il Chelsea di Maresca: i Blues si salvano in rimonta ma si fermano sul 2-2. 🔗 Leggi su Fanpage.it

