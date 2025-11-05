È fuggito! Orrore in Italia travolto e ucciso sulle strisce | il volo atroce sull’asfalto

L’asfalto, solitamente indifferente, ha assorbito il brusco impatto come un silenzioso testimone. Era quasi mezzogiorno, un momento in cui la città vibra nel pieno delle sue attività, quando il destino di un uomo si è interrotto in modo tragico e repentino. Stava compiendo un gesto quotidiano, attraversando la strada, quando un’ombra scura, un furgone lanciato, lo ha travolto, spezzando la sua vita. Per il guidatore, la reazione è stata la fuga codarda: un colpo di acceleratore e l’allontanamento, lasciando l’anziano a terra, in un silenzio rotto solo dalle sirene dei soccorsi che, pur rapidi, si sono rivelati inutili. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

