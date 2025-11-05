È diffamazione Caterina Balivo arriva la denuncia Cosa succede adesso

Nel salotto televisivo che tutti conosciamo, basta un attimo per scatenare un terremoto. Un appuntamento pomeridiano, una discussione sentita e poi, dal nulla, una frase che sembra cambiare tutto. Il pubblico in studio trattiene il fiato, ma nessuno si aspetta davvero quello che succederà dopo. C’è chi segue ogni puntata pensando di trovare solo storie da raccontare e invece, questa volta, un dettaglio rischia di scatenare una vera e propria tempesta. Sullo sfondo, un’accusa pesante, una reputazione in bilico e la sensazione che questa volta la tv abbia davvero superato il limite. Durante una puntata di “La Volta Buona”, condotta da Caterina Balivo, la tensione era palpabile. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

