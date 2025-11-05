Dybala tra ko e rinnovo lontano Trevisani | Costa 2 milioni a gol la Roma non fa mercato per lui

Notizie peggiori non potevano arrivare per la Roma in meno di 24 ore. Nell’allenamento di ieri si è fermato Bailey, cosa che si aggiunge all’esito degli esami di un Dybala che non vedrà il campo per un po’: una lesione di medio grado al bicipite femorale della coscia destra per la quale servirà un mesetto di stop, cosa che rischia di fargli saltare anche il big match contro il Napoli del 30 novembre. L’ennesimo guaio muscolare di un campione tanto forte quanto fragile, che vede ora le possibilità di rinnovo decisamente più lontane. 8 milioni più 1 di bonus sono una cifra spropositata per il club giallorosso, che non ha ancora avviato alcun contatto con l’entourage della Joya e riflettere seriamente se farlo o meno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Dybala tra ko e rinnovo lontano, Trevisani: “Costa 2 milioni a gol, la Roma non fa mercato per lui”

Approfondisci con queste news

Roma, l'infortunio di Dybala divide i tifosi. Social infuocati: "Niente rinnovo!" #ASRoma - X Vai su X

SUPERMIKE É TORNATO! Maignan para il rigore a Dybala e il Milan vola a -1 dal Napoli . #Maignan #Milan #Rinnovo #Tuttosport #SerieA - facebook.com Vai su Facebook

Dybala-Roma, futuro in bilico. Il Messaggero: "Stop per 40 giorni e rinnovo in salita" - Il 30 giugno 2026 il contratto di Paulo Dybala con la Roma andrà in scadenza, ma il prolungamento appare al momento tutt'altro che scontato. Segnala tuttomercatoweb.com

Roma, il contratto di Dybala scadrà a giugno. E il club non può ignorare i suoi infortuni - La Joya ha riportato una lesione di medio grado del bicipite femorale della gamba. Secondo tuttomercatoweb.com

Dybala infortunio numero 18: la Roma riflette sul futuro della Joya - L’attaccante è partito da titolare, dopo le prime due partite (Bologna e Pisa) in cui è entrato dalla panchina, giocando un pò da ... Lo riporta romatoday.it