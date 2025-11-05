due sorelle un vigneto da sogno e un nuovo trento doc

Ci sono luoghi che si scelgono e luoghi che scelgono. Quello di Moncalisse appartiene alla seconda categoria. È un altopiano luminoso a seicento metri sul livello del mare, affacciato a sud, dove le valli dell’Adige, della Valsugana e della Val di Cembra si sfiorano. Qui il sole arriva pieno, la brezza delle montagne porta freschezza e l’escursione termica regala ai grappoli il ritmo perfetto per un metodo classico di grande eleganza. Il vigneto nasce su un mosaico di suoli rari: rocce metamorfiche, porfidi, calcari porosi che restituiscono al vino una mineralità vibrante e profonda. Nel cuore della tenuta, un ettaro di viti a pergola di sessant’anni custodisce la memoria del luogo. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

