Due pony per curare gli ospiti della Muzi-Betti

Il progetto si chiama "Un cavallo sotto gli alberi" e ha visto la creazione di un piccolo maneggio direttamente nel secolare parco della struttura per anziani Muzi Betti. Protagonisti di questa "rivoluzione gentile" sono i due pony, Nour e Red, che offrono a una quindicina di ospiti un prezioso percorso di " Interventi assistiti con gli animali ". A differenza della classica ippoterapia, questa iniziativa non prevede la messa in sella, ma si concentra sul contatto emotivo e fisico. Attraverso coccole, sguardi, il grooming (la cura del manto) e la conduzione da terra, si migliora il benessere psico-fisico e relazionale degli utenti.

