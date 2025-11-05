Due MotorHome per potenziare gli screening oncologici | l' investimento di Asl Fg per le aree periferiche

L'Asl Foggia potenzia ulteriormente la rete della prevenzione oncologica sul territorio provinciale con l’acquisto di due ambulatori mobili dedicati agli screening. I nuovi MotorHome saranno operativi nelle aree più difficilmente accessibili della Capitanata, per portare la sanità di prossimità. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

