Due mesi di affitto non pagati e parte lo sfratto perché la proposta di Fratelli d' Italia è irrealizzabile

Wired.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La proposta di riforma di Fratelli d'Italia punta a snellire le procedure, ma sindacati e giuristi parlano di misura incostituzionale e che non scioglie il vero nodo della questione. 🔗 Leggi su Wired.it

due mesi di affitto non pagati e parte lo sfratto perch233 la proposta di fratelli d italia 232 irrealizzabile

© Wired.it - Due mesi di affitto non pagati e parte lo sfratto, perché la proposta di Fratelli d'Italia è “irrealizzabile”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Sfratti e morosità, FdI propone un massimo di due mesi consecutivi non pagati e lo sgombero in 30 giorni - Da FdI arriva una stretta sugli affitti, con gli sfratti per morosità che scattano dopo appena due rate consecutive non pagate. Segnala virgilio.it

due mesi affitto pagatiSfratto più veloce dopo 2 mesi di affitto non pagati, ecco la proposta di legge in Senato - The post Sfratto più veloce dopo 2 mesi di affitto non pagati, ecco la proposta di legge in Senato appeared first on Investireoggi. Secondo msn.com

Sfratto in due mesi senza ricorso al giudice, al Senato il Ddl che taglia le procedure - Partono oggi le audizioni per il Ddl (1610) presentato dal senatore di Fdi Paolo Marcheschi di Fdi. Secondo ntplusdiritto.ilsole24ore.com

Cerca Video su questo argomento: Due Mesi Affitto Pagati