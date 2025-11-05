Due mesi di affitto non pagati e parte lo sfratto perché la proposta di Fratelli d' Italia è irrealizzabile
La proposta di riforma di Fratelli d'Italia punta a snellire le procedure, ma sindacati e giuristi parlano di misura incostituzionale e che non scioglie il vero nodo della questione. 🔗 Leggi su Wired.it
