La proposta di riforma di Fratelli d'Italia punta a snellire le procedure, ma sindacati e giuristi parlano di misura incostituzionale e che non scioglie il vero nodo della questione. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - Due mesi di affitto non pagati e parte lo sfratto, perché la proposta di Fratelli d'Italia è “irrealizzabile”