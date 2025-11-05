Due Mari di Talenti all’Orfeo di Taranto

Tarantini Time Quotidiano Due Mari di Talenti è il nome di un incrocio di strade diverse che portano a Taranto. E’ tutto pronto al teatro Orfeo per la quarta edizione di un evento che l’Aps Taranto 25 realizza per mettere in scena (è proprio il caso di dirlo) la narrazione pragmatica di una rete virtuosa. E’ infatti l’incontro tra tarantini che si realizzano lontano ma che non hanno mai mollato gli ormeggi. E’ la risposta alla necessità di annodare i link di talenti, risultati, progetti da mettere a terra e cantieri di cose da fare. Insieme, venerdì sera, circondati dalla passione civica dei soci di Taranto 25 e dai tantissimi ospiti previsti in platea, talenti affermati e Città si scambieranno i curricula scritti e da scrivere sotto il segno dei Due Mari. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

