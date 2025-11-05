Due maratoneti trovati morti a letto a distanza di due settimane | disposta l’autopsia sul corpo di Alberto Zordan
Prima è toccato ad Anna Zilio, poi ad Alberto Zordan. Entrambi trovati senza vita nelle rispettive abitazioni, a poche settimane di distanza l’uno dall’altra. Due morti improvvise — la prima a Verona, il 13 ottobre, la seconda a Sovizzo, nella notte tra sabato 1 e domenica 2 novembre — che, pur non mostrando al momento alcun legame, hanno spinto amici e familiari a chiedere accertamenti. Zordan, 48 anni, e Zilio, 39, erano entrambi maratoneti e compagni di squadra nel Team Km Sport, società veronese che riunisce appassionati di corsa, ciclismo e triathlon. L’allenamento per la maratona di Valencia. 🔗 Leggi su Open.online
