Due maratoneti trovati morti a distanza di pochi giorni in Veneto | procura apre un fascicolo
Due lutti ravvicinati colpiscono il mondo dell’atletica amatoriale del Veneto. Alberto Zordan, 48 anni, è stato rinvenuto privo di vita nella sua abitazione a Sovizzo, in provincia di Vicenza, nella notte tra il 1° e il 2 novembre. Stando a quanto riferito da chi lo conosceva, non soffriva di patologie note. Solo poche settimane prima, il 13 ottobre, un’altra atleta della stessa squadra, Anna Zilio, 39 anni, era stata trovata morta nella sua casa di Verona. Entrambi facevano parte del Team Km Sport, realtà sportiva veronese che riunisce runner, ciclisti e triatleti. Anna Zilio (foto Facebook) La Procura ha aperto un fascicolo. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Due maratoneti trovati morti a letto a pochi giorni di distanza: il mistero di Alberto e Anna Entrambi erano tesserati con il Team Km Sport, associazione veronese che riunisce appassionati di corsa, ciclismo e triathlon - facebook.com Vai su Facebook
Maratoneti trovati morti a letto, due casi nella stessa squadra: autopsia sul corpo del runner Alberto Zordan - X Vai su X
Giallo in Veneto, due maratoneti della stessa squadra trovati morti in circostanze simili: disposte autopsie - Due morti misteriose sconvolgono il podismo veneto: Alberto Zordan, 48 anni, e Anna Zilio, 39, compagni del Team Km Sport, sono stati trovati senza vita ... Si legge su fanpage.it
Due maratoneti della stessa squadra trovati morti a giorni di distanza: attesa per l'autopsia - In Veneto trovati morti, a distanza di giorni, due maratoneti della stessa squadra. Lo riporta msn.com
Due maratoneti trovati morti a distanza di pochi giorni in Veneto: procura apre un fascicolo - Solo poche settimane prima, il 13 ottobre, un’altra atleta della stessa squadra, Anna Zilio, 39 anni, era stata trovata morta ... Scrive lapresse.it