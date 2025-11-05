Due maratoneti trovati morti a distanza di pochi giorni in Veneto | procura apre un fascicolo

Due lutti ravvicinati colpiscono il mondo dell’atletica amatoriale del Veneto. Alberto Zordan, 48 anni, è stato rinvenuto privo di vita nella sua abitazione a Sovizzo, in provincia di Vicenza, nella notte tra il 1° e il 2 novembre. Stando a quanto riferito da chi lo conosceva, non soffriva di patologie note. Solo poche settimane prima, il 13 ottobre, un’altra atleta della stessa squadra, Anna Zilio, 39 anni, era stata trovata morta nella sua casa di Verona. Entrambi facevano parte del Team Km Sport, realtà sportiva veronese che riunisce runner, ciclisti e triatleti. Anna Zilio (foto Facebook) La Procura ha aperto un fascicolo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

