Due maratoneti della stessa squadra trovati morti a giorni di distanza | la procura di Vicenza apre un fascicolo

I decessi nel sonno, così ravvicinati, di Anna Zilio e Alberto Zordan hanno fatto sorgere qualche dubbio a familiari e amici che hanno chiesto l'autopsia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Due maratoneti della stessa squadra trovati morti a giorni di distanza: la procura di Vicenza apre un fascicolo

