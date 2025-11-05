Due maratoneti della stessa squadra trovati morti a giorni di distanza | la procura di Vicenza apre un fascicolo

Tgcom24.mediaset.it | 5 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I decessi nel sonno, così ravvicinati, di Anna Zilio e Alberto Zordan hanno fatto sorgere qualche dubbio a familiari e amici che hanno chiesto l'autopsia. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Due maratoneti della stessa squadra trovati morti a giorni di distanza: la procura di Vicenza apre un fascicolo

