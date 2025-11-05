Due maratoneti della stessa squadra morti in casa a distanza di due settimane | dopo Anna Zilio anche Alberto Zordan

Un altro decesso ha sconvolto il mondo del running: Alberto Zordan, 48enne di Sovizzo (Vicenza), grafico e appassionato maratoneta è stato trovato senza vita a casa sua nella notte tra sabato 1 novembre e domenica 2. Sarebbe andato in arresto cardiaco nel sonno.A metà ottobre il decesso di Anna. 🔗 Leggi su Today.it

