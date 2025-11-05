Due incidenti in serie un ferito e traffico nel caos | 4 chilometri di coda

È una mattinata difficile, quella di oggi (mercoledì 5 novembre), per gli automobilisti che stanno percorrendo l’autostrada A4 in direzione Milano, all’altezza del Basso Garda, dove due piccoli incidenti in serie hanno infatti mandato in tilt la circolazione, creando lunghe code e rallentamenti. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it